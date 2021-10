58-Jähriger Oberösterreicher bei Holzarbeiten tödlich verletzt

In Oberösterreich wurde am Samstag ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck bei Holzarbeiten tödlich verletzt. Der Mann, der mit Holzschlägerungsarbeiten in einem Forst im Bezirk Vöcklabruck beschäftigt war, wurde am Nachmittag von seiner Ehefrau tot neben einem umgeschnittenen Baum aufgefunden, wie die Polizei am Abend mitteilte.