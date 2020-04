46-Jähriger Mann tötete seine Mutter und rief selbst die Polizei

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer dramatischen Szene im Bezirk Linz Land. Ein 46-Jähriger wird verdächtigt seine 81-jährige Mutter getötet zu haben. Laut Polizeibericht ging der Mann kurz nach Mitternacht in sein Zimmer, holte ein Kleinkalibergewehr, ging in das Zimmer seiner Mutter und tötete diese mit zwei Schüssen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Mutter dem Verdächtigen ständig Vorwürfe gemacht haben.

Umfassendes Geständnis

Der Mann rief selbst die Polizei und gestand die Tat. Er wartete anschließenden vor dem Haus auf die eintreffenden Beamten und ließ sich widerstandslos festnehmen. Zur Tat war der Mann umfassend geständig, teilte die Polizei mit.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wird der Mann in die Justizanstalt Garsten eingeliefert, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Oberösterreich.