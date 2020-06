109 Buben missbraucht: Einweisung und Haft für Arzt

Für fünf Verhandlungstage war dieser Missbrauchsprozess ursprünglich anberaumt, nun wurden es sechs – Großteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Mittwoch wurde dann schließlich das Urteil des Gerichts erwartet: 13 Jahre Haft und Einweisung in eine Anstalt lautet dieses.

Die Vorwürfe gegen den Mediziner wogen schwer: 109 Buben soll der 56-jährige Urologe aus dem Salzkammergut sexuell missbraucht haben. 40 davon waren zum Tatzeitpunkt nicht einmal 14 Jahre alt.

Schon zu Prozessbeginn am 26. Mai war klar: Es ist ein komplizierter und aufwendiger Fall. Die Staatsanwaltschaft bereitete sogar per Bildschirmpräsentation eine Gliederung der Vorfälle vor, um den Beteiligten einen Überblick zu geben – und diesen wahrscheinlich auch selbst nicht zu verlieren: Sexueller Missbrauch, schwerer sexueller Missbrauch, Anstiftung zum Dreh von Kinderpornos und die Versorgung von Jugendlichen mit Cannabis – die Hauptanklagepunkte, die dem Urologen zur Last gelegt werden.