Prozessbeginn: Arzt soll 109 Buben missbraucht haben

Einen Zwölfjährigen soll der Mediziner in seinem Ferienhaus am Roten Meer in Ägypten „behandelt“ haben. Sowohl Gmunden als auch Schörfling am Attersee, Vöcklabruck und Ägypten, werden als Tatorte geführt.

Festnahme im Jänner 2019

Nachdem ein 15-jähriger Junge vergangenes Jahr schließlich sein Schweigen brach, brachte seine Mutter den Fall ins Rollen und machte den Verdacht gegen den Urologen öffentlich. Sie gab an, dass ihr Kind ab dem zwölften Lebensjahr mehrfach von dem Arzt missbraucht worden sei. Der beschuldigte Arzt ließ sich daraufhin selbst von der Ärzteliste streichen.