Missbrauch an 109 Buben: "Bin zu 90 Prozent schuldig"

Selbst für außenstehende ist das nachvollziehbar: Er ist schlank, groß hat weißes Haar und trägt eine Brille: Er sieht sympathisch und modern aus – passend zu seinem „jugendlichen Slang“ den er laut Verteidiger pflegt und mit dem er zu den Buben ein Verhältnis aufbaute. Laut Verteidiger habe sich sein Mandant als Aufklärungscoach gesehen. In etwa 90 Prozent der Fälle sei sein Mandant geständig, erklärt sein Anwalt, der von „Grenzüberschreitungen“ spricht.

„Ist nicht pädophil“

Der Vorwurf des schweren Missbrauchs sei jedoch falsch. Jene fünf Eingriffe seien medizinisch injiziert gewesen. Diese habe der Urologe auch in den jeweiligen Arztbriefen dokumentiert, die unter anderem an die Eltern ausgegeben wurden. „Mein Mandant wäre doch nicht so blöd und würde seine sexuellen Übergriffe dokumentieren“, ist der Verteidiger in jenen Fällen von seiner Unschuld überzeugt.