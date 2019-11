Missbrauch: Ein Interview mit weit reichenden Folgen

Es beginnt im August 2011, im Besprechungsraum einer Anwaltskanzlei im 8. Wiener Gemeindebezirk. Das Interview, das die KURIER-Redakteure Georg Hönigsberger und Julia Schrenk dort führen, dauert mehrere Stunden. Mehrmals muss es unterbrochen werden. Danach beginnt die eigentliche Recherche. Drei Monate lang werden Akten ausgehoben, Zeugen ausfindig gemacht, Informationen zusammengetragen.

Am 19. Oktober 2011 veröffentlicht der KURIER das Interview mit den Schwestern Eva L. und Julia K. Sieben Jahre lang lebten die Schwestern in den 1970er-Jahren im Kinderheim der Stadt Wien am Wilhelminenberg. Im KURIER und ORF berichten sie von Demütigung, Gewalt und Vergewaltigung.

Die Veröffentlichung zieht enormes Echo nach sich. Heimische und internationale Medien berichten, beim KURIER melden sich zahlreiche weitere Betroffene. Viele wollen ihre Geschichte erzählen. Dem Leid, das ihnen widerfahren ist, soll endlich Beachtung geschenkt werden.