Virtueller Sextourismus: Kinder via Webcam missbraucht

Tipp von Briten

Den Tipp zu dem Tiroler gaben britische Behörden. Bei einer Überprüfung des Mannes fielen den heimischen Ermittlern die ungewöhnlichen Überweisungen des Mannes auf. Jeweils 20 bis 50 Euro überwies er an eine Frau auf den Philippinen.

Mit Hilfe der philippinischen Behörden und der österreichischen Verbindungsbeamtin in Bangkok wurde in Erfahrung gebracht, dass die Geldempfängerin schon in der Vergangenheit wegen der Vermittlung solcher Livestreams und Kindesmissbrauchs polizeibekannt war. Auch zwei weitere involvierte Personen wurden auf den Philippinen festgenommen.