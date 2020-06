Kirchlicher Missbrauch: "Tod der Täter hatte etwas Befreiendes für mich"

Haben Sie Ihren Eltern davon erzählt?

Mir wurde klargemacht, dass ich meinen Eltern davon nichts erzählen darf. Und ich zweifle bis heute daran, ob sie es mir damals überhaupt geglaubt hätten.

Wie kam es zu dem Titel des Buches? „Mein Fall“ klingt beinahe unpersönlich, dabei geht es um etwas sehr Persönliches.

Ich wollte so sachlich wie möglich sein. Also fast so, als würde ich nicht über meine eigenen Erlebnisse schreiben. Um Kindesmissbrauch zu verurteilen, braucht es mich nicht, da herrscht erfreulicherweise Konsens in der Öffentlichkeit. In „Mein Fall“ geht es vor allem darum, das Fehlverhalten unter der Obhut von Kloster und Kirche zu dokumentieren und dabei eine Sprache zu finden, die meine Erfahrungen auch für andere zugänglich macht.

Haben Sie die Täter nach Ihrer Zeit im Konvikt jemals wiedergesehen?

Einem von ihnen bin ich etwa zehn Jahre nach den Vorfällen begegnet. Hoffentlich erkennt er mich nicht, habe ich mir gedacht. Als er mich dann wirklich nicht erkannt hat, hat es mich noch schwerer getroffen.

Hat die Kirche oder die Klasnic-Kommission in irgendeiner Weise auf Ihr Buch reagiert?

Einzig Helmuth Michelbach (Ombudsstelle für Opfer der Erzdiözese Wien, Anm.), der auch meinen Fall protokolliert hat. Er hat sich bedankt und geschrieben, dass ihn das Buch sehr beeindruckt und bewegt hat. Von der Kommission selbst hat sich niemand bei mir gemeldet, obwohl sie eine nicht unwichtige Rolle im Buch spielt.

Haben Sie jemals überlegt, gerichtlich gegen die Täter vorzugehen?

Nein. Ich war nicht fähig dazu. Aber ich empfehle es heute allen, denen Vergleichbares widerfährt.