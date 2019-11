Kirche und Missbrauch: Von Abgründen und der Verletzlichkeit des Menschen

Kaum etwas hat die katholische Kirche so sehr in ihren Grundfesten erschüttert, wie die ab den neunziger Jahren bekanntgewordenen Fälle sexuellen Missbrauchs. Dass das Thema kein kirchliches Spezifikum war, dass auch öffentliche Einrichtungen wie etwa Wiener Kinderheime oder die hessische reformpädagogische Vorzeigeanstalt Odenwaldschule tief darin verstrickt waren, konnte und kann die Kirche nicht beruhigen. Sie muss sich an ihren eigenen, höheren Maßstäben messen lassen.

Freilich gibt es das, was die FAZ in dem Zusammenhang „selektive Empörung“ genannt hat: Im Mainstream der medialen Wahrnehmung wurde dem Missbrauch im kirchlichen Umfeld tendenziell mehr Aufmerksamkeit zuteil als jenem im säkularen Bereich. Ja, es gibt in Teilen des öffentlichen Diskurses gegenüber der Kirche jene „sprungbereite Feindseligkeit“, von der Benedikt XVI. gesprochen hat.

Darauf darf die Kirche hinweisen und dagegen soll sie sich auch wehren. Gleichzeitig aber kann sie sich damit nicht aus jener besonderen Verantwortung stehlen, der sich aus ihrem (für sie unverhandelbaren) Selbstverständnis ergibt: Sie begreift sich ja gerade nicht als eine sozialkaritative oder pädagogische Institution unter anderen. Deswegen wiegt der Missbrauch in ihren Reihen schwerer.