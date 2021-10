Weil in der Wirtschaft aufgrund der staatlichen Hilfen in der Pandemie die Pleiten fehlten, musste in Niederösterreich ein privates Auktionshaus selbst Insolvenz anmelden. Wie der Kreditschutzverband Creditreform meldete, wurde am Donnerstag vom Landesgericht St. Pölten über das Vermögen der RS-Auktionen GmbH. aus St. Peter/Au im Bezirk Amstetten das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.