Weniger Firmenpleiten – aber nur dank Hilfsmaßnahmen

Größte Pleite des Jahres ist jene der Vösendorfer Wohnungsgenossenschaft „Eigentum“ mit einer Überschuldung von 65 Millionen Euro, gefolgt von Ex-Fußballprofi Gerd Wimmer (21 Millionen) und der Kremsnerbau GmbH aus Neunkirchen (6,7 Millionen). In den beiden letzten Fällen läuft ein Sanierungsverfahren – und in diesem Bereich ist Niederösterreich Spitzenreiter. 39 Sanierungsverfahren wurden bislang eröffnet. Auf Platz zwei liegt Wien mit 21. „Auch wenn eröffnete Verfahren nicht zwangsläufig in einen erfüllten Sanierungsplan münden, zeigt sich doch, dass es bei den insolventen Unternehmen so viele mit einer Sanierungschance gibt, wie sonst in keinem anderen Bundesland“, so Klikovits.

Wirtschaft in Wachstumsphase

Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker sieht die Insolvenzzahlen als Beweis dafür, dass „die Unterstützungsmaßnahmen bei unseren Unternehmen angekommen sind.“ Die Wirtschaft sei „in eine Wachstumsphase eingetreten, die uns positiv für eine nachhaltige Erholung stimmt“. Aber auch Ecker erwartet „gewisse Nachzieheffekte hin zur Stabilisierung der Insolvenzzahlen“. Er sei „überzeugt, dass manches Unternehmen, das jetzt in Insolvenz geht, mit neuen Geschäftsmodellen wieder aufstehen wird.“