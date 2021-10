Nach Pachtstreit: Legendäre Hütte auf der Rax vor dem Abriss

Keine Autostunde von Wien entfernt, tummeln sich an starken Wochenenden mehrere Tausend Ausflügler im Rax-Schneeberggebiet. Seit der Pandemie noch viel mehr als zuvor. In diesem Trubel heißt es zum großen Ärger der Touristiker und der Bergrettung ausgerechnet auf einer der bekanntesten Hütten der Region: geschlossen.

Die Neue Seehütte auf 1.644 Meter Seehöhe auf der Rax hat nach 29 Jahren mit Franz Eggl nicht nur den wohl prominentesten Hüttenwirt Niederösterreichs verloren. Sie hat nach dessen Abgang im Sommer gar nicht mehr aufgesperrt. "D’Höllentaler Holzknecht" – also die zuständige Sektion des Österreichischen Touristenklub (ÖTK) – konnte sich mit keinem neuen Pächter einigen. Und auch das Zukunftsbild ist ein düsteres. Via Internet rufen D’Höllentaler nämlich zur Rettung der Seehütte auf.

Wohl eher eine Verzweiflungsaktion: Denn um sie vor der behördlichen Schließung zu bewahren, seien 180.000 Euro Spendengelder für den Umbau nötig. 117.000 Euro davon alleine für den Materialtransport per Hubschrauber. „Leider sind die nötigen und vorgeschriebenen Umbauarbeiten sehr kostenintensiv und wir sind als kleine Sektion nicht in der Lage, diese allein aus unserem Vereinsbudget zu finanzieren“, so die Verantwortlichen.