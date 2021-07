Massentourismus: Freiwillige halten die Berge in Schuss

Einsatz unter Lebensgefahr

Nach den widrigen Wetterbedingungen mit schweren Winterstürmen und Rekordfrost herrschen auf manchen Klettersteigen und Wegen noch lebensgefährliche Verhältnisse. Außerdem muss ein Teil der Wanderwege mithilfe von Sägen und Astscheren vom Latschenwildwuchs befreit werden.

Mehr als 20 Frauen und Männer schufteten tagelang für den reibungsfreien Massentourismus auf den Hausbergen der Wienerinnen und Wiener. Die Bergrettung Reichenau unterstützte die Aktion mit ihrem Pinzgauer, mit dem die Freiwilligen und das schwere Material an die entlegenen Orte am Berg gebracht wurden.

Bergwaldprojekt auch für Wien wichtig

Als größter Grundeigentümer in der alpinen Region und Hüter des Quellschutzgebietes hat auch die Stadt Wien großes Interesse an dem Bergwaldprojekt: Für Wiens Forstdirektor Andreas Januskovecz dient die Sanierung der Wege nicht nur der Sicherheit der Touristen, sondern vor allem der Besucherlenkung. Da nämlich ein Großteil des Wassers für die Versorgung der Bundeshauptstadt aus dem Quellschutzgebiet in Hirschwang stammt, sei es unumgänglich, dass die Wanderer auf den markierten Wegen bleiben und es zu keinen unnötigen Verunreinigungen der Umwelt kommt.

Gerade aber seit dem Massenansturm in Corona-Zeiten gab es speziell an den beliebten Ausflugsplätzen im Höllental Probleme durch Abfälle und Fäkalien.