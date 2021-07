Jedes zweite Wiener Schnitzel kommt aus dem Ausland

Von einer „g’maht’n Wiesn“ kann aber keine Rede sein. Schon gar nicht aufseiten der Vertragsbauern. Viele Landwirte sind desillusioniert. Gerade in der Schweinemast haben sie zuletzt in neue Ställe und mehr Tierwohl investiert und sind letztlich auf einem Schuldenberg sitzen geblieben. Schlicht, weil nach der ersten Euphorie am Markt die Nachfrage der Konsumenten ausgeblieben ist. „Bei vielen Projekten waren die Enttäuschungen häufiger als die Erfolgserlebnisse“, formuliert es Marksteiner. „Letztlich hat sich der durchschnittliche Schnitzelesser in den seltensten Fällen für die Haltungsbedingungen der Tiere interessiert.“