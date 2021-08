Zum vierten Mal verschoben: Auch heuer keine Straßenkunst

Rund 100 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt sorgten beim letzten Straßenkunstfestival 2019 für Staunen, mehrere tausend Besucherinnen und Besucher zählte man an den drei Tagen.

„Traurige Ausnahme“

Andere anstehende Veranstaltungen, wie etwa das Bunte Stadtfest von 9. bis 11. September mit dem „Konzert für Wiener Neustadt“ am Donnerstagabend und dem „Symphonic Rock History“ am Freitagabend, sollen aus jetziger Sicht jedenfalls stattfinden. Hier könne man beim Einlass problemlos die 3-G-Regeln kontrollieren, heißt es vonseiten der Stadt. Selbiges gilt für das „Nova Rock Encore“, das am 11. September im Stadion in Wiener Neustadt stattfinden soll. Dafür verantwortlich sei in diesem Fall jedoch nicht die Stadt, sondern Nova-Rock-Veranstalter Ewald Tatar. Die genauen Details zum Sicherheitskonzept des Eintagesfestivals will Tatar kommende Woche veröffentlichen.