Lange Schlangen, keine 3-G-Kontrollen: Wiederholt sich heute das Chaos vor Schloss Schönbrunn?

Stundenlanges Anstehen - ohne Maske oder Sicherheitsabstand. Das Techno-Event am Donnerstagabend auf der Open-Air-Bühne beim Schloss Schönbrunn sorgte am Tag danach für heftige Kritik in den sozialen Medien.

Über 12.000 Fans wollten sich die "Imperials"-Show von Star-DJ Solomun nicht entgehen lassen. Im Vorfeld hatten die Veranstalter strenge Corona-Sicherheitsvorkehrungen angekündigt, um das Event nicht zu einem zweiten Zrce werden zu lassen. Wie berichtet, wurde das Festival in Kroatien zu einem Superspreader-Event.

Ob das nun auch nach den beiden Techno-Festen in Wien droht, bleibt abzuwarten. Denn wie Besucher auf den sozialen Medien schreiben, wurde die Maskenpflicht im Eingangsbereich weder eingehalten noch kontrolliert.