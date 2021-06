"Nova Rock Encore": Eintagesfestival im Stadion Wiener Neustadt

"Mit diesem Konzert-Highlight runden wir den Wiener Neustädter Neustart nach der Corona-Pandemie perfekt ab. Nachdem die Stadt bereits ein breit gefächertes Kulturprogramm für 2021 ausgearbeitet und auf Schiene gebracht hat, schaffen wir nun auch noch ein tolles Angebot für die jungen Musikfreunde", freut sich Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) über das Rock-Event in seiner Stadt. "Dass es am selben Tag wie unser 'Symphonic Rock' auf dem Hauptplatz stattfindet, macht unsere Stadt am 11. September zum Mekka der Musik in Niederösterreich."