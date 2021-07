"Symphonic Rock History" in Wr. Neustadt mit Kolonovits, Gregory und Co.

Neben zahlreichen Aktivitäten in den Fußgängerzonen und bei den Unternehmern wartet dabei ein hochkarätiges Abendprogramm. Das Highlight bildet dabei das „Symphonic Rock History“ am Freitag – dieser Tage konnte das Line Up für das Konzerterlebnis fixiert werden, gab das Rathaus am Freitag bekannt. Mit dem Konzert wird nicht nur das 150-Jahr-Jubiläum der Josef Matthias Hauer-Musikschule gefeiert. Es ist auch der Auftakt für den geplanten Kulturherbst.

Stargäste beim „Symphonic Rock History“

Die Stargäste beim Rock-History-Konzert sind heuer der bekannte österreichische Arrangeur Christian Kolonovits, Musikproduzent Thomas Rabitsch, Austropop-Legende Roman Gregory, Musical-Darstellerin Nazide Aylin, der erfolgreiche Chart-Stürmer Luke Andrews, Komponist und Sänger David Blabensteiner sowie Produzent Christian Zierhofer. Das Vorprogramm bilden die Lokalmatadore und Stimmungsmacher „Mini & Claus“.