Bühne frei für ein neues Stadttheater in Wiener Neustadt

„In einer Zeit, massiver Einschränkungen, die besonders auch die Kulturszene betreffen, wollen wir der Kultur in Niederösterreich Perspektiven bieten. Das tun wir mit der Neuausrichtung des Theaters Wiener Neustadt. Nicht nur mit der Sanierung und der wirtschaftlichen Neuaufstellung, sondern auch mit einem eigenständigen künstlerischen Profil, das Gäste aus dem In- und Ausland sowie junges Publikum und Familien ansprechen wird. Damit wird das Theater zu einem weiteren Hotspot der Landeskultur“, erklärt Mikl-Leitner.

Um den hohen Stellenwert auch in Zukunft zu erhalten, sei eine bauliche, organisatorische und inhaltliche Neuausrichtung unbedingt erforderlich, sagt Schneeberger. In der neuen Partnerschaft mit dem Land beziehungsweise seiner Kulturbetriebe seien diese Schritte in einer hohen Qualität möglich. „Mit den Umbauarbeiten bringen wir das Haus technisch auf den neuesten Stand, ohne aber die Charakteristik des einmaligen Raumes zu zerstören“, sagt der Stadtchef.