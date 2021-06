Netzhaut-Festival in Wr. Neustadt mit großer Strahlkraft

Für Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister liegen „lange Monate der Entbehrungen hinter uns, die teilweise kulturellen Stillstand bedeuteten. Daher freut es mich umso mehr, dass dieses Festival, als einer der Höhepunkte im Kultursommer, ein deutliches Lebenszeichen von sich gibt“.

Der Nachwuchspreis in der Sparte Kurzfilm mit einem Stipendium des Landes Niederösterreich geht an Yuyan Wang für „One Thousand and One Attempts to Be an Ocean“. Ausgezeichnet wurde außerdem der Spielfilm „Quo Vadis, Aida“ von Jasmila Zbanic und der Dokumentarfilm „Acasa, My Home“ von Radu Ciorniciuc. Unter den Preisträgern ist auch Paul-Anders Simma mit „My Dear Mother“.