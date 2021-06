Katharina Stemberger spielt wieder Gastgeberin

Was steht nach dem Festival für Sie an?

Ich stehe seit vier Wochen wieder durchgehend vor der Kamera: Wir drehen in Linz gerade 13 neue Folgen „SOKO Linz“, ich spiele darin eine Chefinspektorin. Gemeinsam mit einem jungen, wunderbaren Kollegen jage ich das Böse durch die Stadt. Die Dreharbeiten laufen noch bis Ende September. Es ist sehr anstrengend, aber macht großen Spaß.

Gutes Stichwort: Was macht Ihnen denn am meisten Spaß: Filme drehen, Festival kuratieren oder Theater spielen?

Was mich vorantreibt, ist meine Neugierde. Für mich ist es wichtig, dass das Leben bunt bleibt. Nur eine Leidenschaft wäre mir zu wenig.

Sie sind ja auch zivilgesellschaftlich aktiv: Sie sind Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses Wien und gestalten die zivilgesellschaftliche Initiative „Courage“ mit. Im März kritisierten Sie öffentlich die Ablehnung der Aufnahme von Flüchtlingen nach dem Brand im Lager Moria seitens der Regierung. Mit anderen Künstlern initiierten Sie eine Kurz-Karikatur an der Linken Wienzeile in Wien. Warum machen Sie das?

Mir ist das Menschsein nicht wurscht. 2013 habe ich mit meinem Mann einen Dokumentarfilm über die Schicksale der Flüchtlinge im Mittelmeer gedreht, seitdem lässt mich das Thema nicht mehr los. Mir ging es in der Karikatur um die Herzlosigkeit, bei dieser humanitären Katastrophe nicht einzugreifen. Wir sind Zeitzeugen. Irgendwann werden wir alle gefragt werden, was wir wussten, was wir getan oder nicht getan haben. Und da möchte ich eine halbwegs anständige Antwort geben können.

Was sagen Sie denn zur Corona-Politik der Regierung. Haben Sie da auch Kritikpunkte?

Entgegen meinem sonstigen Wesen bin ich hier sehr milde mit den politisch Verantwortlichen: So eine Situation managen zu müssen, ist schwierig und wird entlang des eigenen Weltbildes abgehandelt. Mein Vater ist Virologe, ich bin keineswegs eine, die die Gefahr der Krankheit kleinredet oder gar leugnet. Ich habe immer gesagt, bin ich froh, dass ich diese Zeit in diesem Land aussitzen darf. Da haben wir ein großes Glück.