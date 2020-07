Festival geht unter die (Netz-)Haut

Ursprünglich war es für Juni geplant, die erste Ausgabe des „Netzhaut Ton Film Festivals“ in Wiener Neustadt. Nun startet es am 27. August. An vier aufeinanderfolgenden Abenden stehen neben Filmvorführungen im Stadttheater und im Bürgermeistergarten musikalische Spaziergänge sowie Konzerte an.

Schauspielerin Katharina Stemberger und Kameramann Fabian Eder, die Festivalleiter, stellen den Dialog in den Fokus: Hauptpunkt sind fünf Double-Features aus jeweils einem Dokumentarfilm und einem Spielfilm zu einem bestimmten Thema. Diese umfassen die gesellschaftliche Entwicklung in Großbritannien, die Darstellung und Wahrnehmung der Frau seit den 1960er-Jahren sowie Migration und Integration. Danach gibt es Musik, am ersten Tag des Festivals vom Orchester Velvet Elevator, am 29. August treten 5/8erl in Ehr'n auf.