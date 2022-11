Zugunglück Münchendorf: Lokführer wegen Gemeingefährdung vor Gericht

Im Eisenstädter Dom erklangen Sonaten von Felix Mendelssohn Bartholdy und das Requiem von W.A. Mozart. Es waren Stücke, bei denen der begnadete Violinist Daniel Guillén mit vollem Enthusiasmus sein Können zum Besten gegeben hätte – als eines der größten musikalischen Talente im Burgenland.

Die Feier im Martinsdom fand im Oktober im Gedenken an den 25-Jährigen statt. Der junge Musiker starb am 9. Mai beim Zugsunglück der Raaberbahn in Münchendorf im Bezirk Mödling.