Den 470.000 Euro teuren Ersatz des bestehenden Stadtbrunnes nehmen sie dabei besonders ins Visier: Weil ja der alte, von der Sparkasse 1980 gesponserte Brunnen in einem anderen Stadtteil wieder errichtet werden soll, entstünden noch mehr Kosten, so Wagner. Dabei brachte er schon mehrmals den historischen Kilianbrunnen ins Spiel, was Stadtplanungschef und Vize-Bürgermeister Markus Brandstetter (ÖVP) besonders ärgerte. „Der alte Kilianbrunnen wurde 1935 abgetragen, dann gab es bis 1980 gar keinen Brunnen am Hauptplatz“, kontert der Stadtvize die Kritik.