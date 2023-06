Stadt schickt Wolf als ihren Baustellenbotschafter aus

Am Eventsektor muss baustellenbedingt auf die „Einkaufsnacht“ verzichtet werden. Doch am 6. Juli wird ganz bewusst eine After-Work-Session in einem Hauptplatzlokal aufgezogen. Und am 22. September, wenn sich die erste Bauetappe dem Ende zuneigt, steigt in der City das erste Baustellenfest.

Als Leitfigur wird Maskottchen „Wolfi“ bald auch von Schildern und Plakatwänden strahlen und Hinweise zu den nächsten Parkplätze oder auch Bushaltestellen offerieren.