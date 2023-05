Wolf spazierte seelenruhig durch Ortschaft im Waldviertel

Laut dem Bürgermeister war der umherstreifende Wolf am Mittwoch auch Gesprächsthema bei der Amtsübergabe an der Bezirkshauptmannschaft Gmünd. Dabei wurde durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Verabschiedung des bisherigen Bezirkshauptmannes Stefan Grusch sowie die Vorstellung des neuen Bezirkshauptmannes Christian Pehofer vorgenommen. Anwesend waren natürlich auch alle politischen und behördlichen Entscheidungsträger. "Ein Abschuss ist jetzt aber noch kein Thema. Wir werden das Tier einmal beobachten", erklärt Müller. Risse sind im in der näheren Umgebung bis dato keine bekannt.