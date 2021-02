Wohnung vernichtet: Hilfe für betroffene Familie

„Wenn die Kinder am Dienstag aus dem Spital entlassen werden, kommen sie mit ihrer Oma in ein schönes Zwischenquartier“ – Nach dem verheerenden Brand in einer Dachgeschoßwohnung mitten im Marktort Purgstall (Bezirk Scheibbs) am Sonntagfrüh hat ein alleinerziehender Vater (31) mit seinen drei Kindern das Dach über dem Kopf verloren. In der Region und in der Gemeinde sei eine Welle der Hilfsbereitschaft ins Rollen gekommen, schilderte Purgstalls Bürgermeister Harald Riemer.

Wie berichtet, spielten sich Sonntagfrüh in dem Mehrparteihaus neben dem Purgstaller Gemeindeamt dramatische Szenen ab. Dem jungen Nachbarn Elvir S., der den Brand im obersten Geschoß wahrnahm, ins Haus stürmte und die Tür der Wohnung der jungen Familie auftrat, ist es wohl zu verdanken, dass das Feuer keine Todesopfer forderte. Alle vier Familienmitglieder konnten rechtzeitig gerettet werden. Während die Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung und leichten Blessuren ins Spital gebracht werden mussten, erlitt ihr Vater schwere Verletzungen. Er soll sich zwar am Weg der Besserung befinden, wird aber noch im Spital bleiben müssen. Auch eine Frau aus einer Nachbarwohnung wurde verletzt. Wie Brandermittler der Polizei am Montag mitteilten, sollen nachglühende Teilchen von Tabakwaren oder einer Kerze das Feuer ausgelöst haben.