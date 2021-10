Wiener Wirtin legt ihre Netze an der Donau aus

Erste Blicke in die Karte versprechen Kreativität und gediegenes Handwerk am Herd: Auf der Fischplatte finden sich Bachforelle, Waller, Flusskrebs und Ährenfisch, aber auch Kalbsbeuschel, das Côte de Boeuf mit Grill-Paradeiser und Rosmarin-Hollandaise, gebackenes Kaninchen oder Ripperl in Whiskey-Jus vom Wollschwein klingen appetitlich. Auch der Vorspeisenteller klingt interessant: Etwa gefüllte Wachauer Weinblätter, Cevice-Brötchen vom Karpfen, Blunznknödel oder Stosuppe mit Schnittlauchöl, Erdäpfel und Bauernbutter.

www.dergutefang.at