Es ist eine neue Art von Kurzurlaub, Krafttanken oder Therapie, die der Mostviertler Bioimker Christoph Stöffelbauer da anbietet. Der findige Naturbegeisterte will seine Bienenstöcke abseits des Mainstream-Tourismus für eine neue Art des Naturerlebnisses öffnen. In seinem „Tiny House“ kann man die fleißigen Honigsammler mit allen Sinnen genießen und erleben.

„Ich habe in der Pandemie so viel Zeit mit meinen Bienen verbracht, wie noch nie. Dabei ist mir aufgefallen, welche positiven Auswirkungen dieser intensive Umgang mit der Natur für mich hatte“, erzählt der junge Imker. In seiner Heimatgemeinde St. Peter/Au hält er 30 Bienenvölker und erntet so als nebenberuflicher Imker in guten Jahren schon einmal 900 Kilo Honig.

Stöffelbauer nutzt die breite Palette der wohlschmeckenden Honigprodukte bis hin zum Propolis und Kosmetikprodukten bereits. Doch mit seinem zehn Quadratmeter kleinen Tiny House schlägt er neue Wege mit dem dem Projekt „beeTreat“ ein. In dem minimalistisch mit Bett, Strom und Kochnische ausgestatten Minihaus kann man durch den speziell an und eingebauten Bienenstock sogar die Abluft der emsigen Pollensammler einatmen.