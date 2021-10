Himmelsstürmer des Heeres kommen lautlos aus der Luft

Seelenleben

Vor den Augen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, hohen Militärs und vielen Festgästen, wurde der runde Geburtstag der Militärfallschirmspringer mit einer Leistungsschau gefeiert. Der langjährige Kommandant, Oberstleutnant David Birsak, gewährte einen kurzen Einblick in das Seelenleben eines Fallschirmjägers. „Man steht in 8.000 Meter an der geöffneten Heckkante einer Hercules mit 40 Kilo Gepäck am Bauch. Dann springt man in die Finsternis, ins Nichts.“

Die Ministerin kann dieser Art von Nervenkitzel selbst wenig abgewinnen. „Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, aber sie sind nicht umsonst die Elite unserer Streitkräfte“, honorierte sie die Arbeit der Soldaten. Die Lehrgruppen-Einheit zeichnet sich für die gesamte Fallschirmspringerausbildung des Jagdkommando, der Luftlandetruppen, der Militärakademiker sowie der Unteroffiziere verantwortlich. Auch die Polizei-Sondereinheit Cobra wird von den Militärspringern ausgebildet. In 60 Jahren kamen so 420.000 Sprünge zusammen – leider nicht immer ohne Zwischenfall. Dass das Metier gefährlich ist, zeigen drei tödliche Unfälle im Rahmen der Ausbildung, so Tanner.