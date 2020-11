Hundeattacke: Kein Schuldiger für die Todesbisse

Diensthund wurde eingeschläfert

Das Bundesheer hat nach dem tödlichen Zwischenfall eine eigene Untersuchungskommission eingesetzt und Konsequenzen aus dem Zwischenfall gezogen. Beide Hunde befinden sich seit Mai 2020 nicht mehr beim Jagdkommando. Nachdem die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt die Belgischen Schäferhunde zur Gutachtenerstellung nicht mehr benötigte, wurde der Junghund Ragna dem Züchter und Eigentümer zurückgegeben.

„Im Fall des Militärhundes Hati hat das Ministerium angeordnet, die schmerzlose Tötung durch einen Tierarzt durchführen zu lassen“, so Heeressprecher Michael Bauer. Bereits unmittelbar nach dem Vorfall hat das Jagdkommando über die Vorschriftenlage hinausgehende zusätzliche Maßnahmen gesetzt. So muss sich zum Beispiel ein Hundeführer, der sich zum Hundezwinger zur Betreuung eines Diensthundes von einem Kollegen begibt, beim Offizier vom Tag an- und abmelden. Weiters darf ein einzelner Hundeführer nicht mehr mehrere Tiere gleichzeitig aus dem Zwinger holen.

Der Neubau einer Diensthundezwingeranlage in der Flugfeldkaserne ist bereits in Auftrag gegeben. „Der Beginn der Bauarbeiten war für Oktober 2020 geplant, musste jedoch Corona-bedingt auf Anfang 2021 verschoben werden. Dabei werden auch Erkenntnisse aus dem Gutachten einfließen“, so Bauer. Die Sachverständige Esther Schalke empfiehlt zum Beispiel ein Alarmsystem für Notfälle sowie eine Videoüberwachung.