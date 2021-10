Verkehr um neue Donaubrücke wird zum Politthema

NÖ, OÖ. Verhärtet bleiben die Fronten zwischen den Planern der neuen zweiten Donaubrücke bei Mauthausen und der vor allem in Niederösterreich aktiven Bürgerplattform. Dort bleibt die Verkehrsanbindung der wichtigen Brücke in Richtung A1 und B1 das große Streitthema. Die Gegner sehen sich von den Landesplanern überfahren und suchten nun bei den oppositionellen Parteien in St. Pölten Unterstützung.

140 Millionen Euro investieren die Länder NÖ und OÖ in das Brückenprojekt. Die Verdoppelung der Mauthausener B123 in der Gemeinde Ennsdorf auf vier Spuren mit der entsprechenden Verkehrsbelastung, zwei neue Ampelkreuzungen und die Rodung von 3,5 Hektar Auwald sind die Hauptkritikpunkte. Zwei Straßensperren gab es deswegen bereits.