Bürger blockieren Verkehr im Enns-Donau-Winkel

Déjà-vu

Die Gegner hatten ihre Bedenken öffentlich kundgetan und auch an den niederösterreichischen Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko, ÖVP, übermittelt. Bevor es am kommenden Montag zu einem Treffen der Bürgerplattform mit dem Leiter der nö. Abteilung Landesstraßenplanung Christof Dauda und seinem Team kommt, will man in der Region Entschlossenheit demonstrieren. Die Region erlebt ein Déjà-vu. Bei den Gegnern handelt es sich um erfahrene Aktivisten. Auch im Kampf um die vor drei Jahren eröffnete B123-Umfahrung hieß es vor einigen Jahren immer wieder „nichts geht mehr“, weil die ohnehin völlig überlastete Mauthausener Bundesstraße blockiert worden war.