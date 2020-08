Neue Donaubrücke mit neuer Verkehrsanbindung fixiert

Neue Route

In ersten Planungen nach der Entscheidung für die Ostvariante, die Mikl-Leitner und Stelzer 2018 präsentierten, gab es in NÖ Widerstand gegen die ersten Pläne der Anbindung der Brücke an die Westautobahn.

Die Route zum Knoten Rems hatte kritische Resolutionen aus den Gemeinden Ennsdorf, St. Valentin und St. Pantaleon zur Folge. Nun soll die neue Donaubrücke über eine Verbreiterung der Umfahrung Pyburg-Windpassing im Westen erfolgen, nachdem sich Anschlussmöglichkeiten in Richtung Osten – auch aus verkehrstechnischen Gründen – als nicht umsetzbar erwiesen haben, hieß es seitens des Landes NÖ.