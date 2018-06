Länder-Vertrag zeugt vom Willen zu Brückenneubau

Nachdem zuletzt wieder Betriebsräte und Unternehmer öffentlich über die unerträgliche Verkehrssituation rund um die Donaubrücke Mauthausen schimpften, setzten am gestrigen Montag die verantwortlichen Politiker der beiden Länder Nieder- und Oberösterreich ein Zeichen. Die zwei Landeshauptleute Johanna Mikl-Leitner (NÖ) und Thomas Stelzer (OÖ), unterschrieben gemeinsam mit ihren Verkehrslandesräten Ludwig Schleritzko und Günther Steinkellner einen Vertrag über den Neubau einer zweiten Donaubrücke bei Mauthausen.

Die beiden Länder verpflichteten sich 125 Millionen Euro in den Bau einer neuen Brücke und in die Erneuerung der alten Donauquerung zu investieren. OÖ übernimmt 55, NÖ 45 Prozent der Kosten. Die oö. Landesregierung beschloss das Projekt bereits am gestrigen Nachmittag.