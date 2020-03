Ungewollte Verschnaufpause für neue Donaubrücke

Der Eifer der Planer auf nö. Seite wurde aber im Vorjahr durch Resolutionen aus den Gemeinden Ennsdorf, St. Pantaleon und St. Valentin eingebremst.

Die geplante Anbindung der neuen Brücke – die 700 Meter östlich der alten platziert werden soll – an die A1 beim schon überlasteten Knoten Rems stößt auf Widerstand. Die Gemeinden und Anrainer fühlten sich zu wenig eingebunden. NÖ Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko ( ÖVP) versprach, die Einwände ernstzunehmen. Im November 2019, vor den Gemeinderatswahlen in NÖ, wurde auch im Landtag ein einstimmiger Beschluss gefasst, die vorgebrachte Kritik in die Planungen aufzunehmen. Was vom Verein „DoNeubrücke“ auch kritisiert wurde.