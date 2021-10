Mörderisch gute Rezepte der Alt-Wiener Küche

Wenn ein begnadeter Krimi-Autor und ein Vollblut-Koch zusammen ein Projekt starten, entsteht etwas „mörderisch Gutes“. So verheißt es zumindest der Titel des neuen Werkes von Gerhard Loibelsberger und Hartmut Märtins.

„Inspector Nechybas mörderisch gute Rezepte“ ist ein Potpourri aus spannend erzählten Jugendstilkrimis gepaart mit den besten Rezepten der Alt-Wiener-Küche. Hauptdarsteller dieses literarischen Experiments ist Joseph Maria Nechyba – ein von Autor Gerhard Loibelsberger (64) erfundener Kult-Ermittler im alten Wien. Er hat sich bereits mit Genuss durch sechs Jugendstilkrimis gegessen und getrunken. Sechs neue Kurzgeschichten, gepaart mit den 50 besten Rezepten der Alt-Wiener Küche sind nun in dem neuen Buch zusammengefasst.

Bocuse von Wiener Neustadt

Dabei benötigte der erfolgreiche Wiener Krimi-Autor fachliche Unterstützung, die er vom „Paul Bocuse von Wiener Neustadt“ erfahren hat. Hartmut Märtins ist legendärer Kochlehrer aus dem südlichen Niederösterreich. In der Gastgewerbeschule in Waldegg hat er am Herd erfolgreichen Sterne- und Hauben-Köchen wie Gerald Jeitler, Helmut Österreicher, Joachim Gradwohl oder Oliver Wiegand das Grundgerüst ihrer Karriere beigebracht. Eigentlich könnte er es sich gut gehen lassen, doch von Ruhestand ist selbst mit 76 bei Märtins keine Rede. Er unterstützt Spitzenköche bei Events, richtet kulinarische Feste bei Anlässen aus und verwöhnt Freunde hie und da als Private-Cook.