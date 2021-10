„Chef’s Roulette“ im ehemaligen Kuhstall in der Buckligen Welt

Die internationale Vereinigung „Jeunes Restaurateurs“ (JRE), zu Deutsch „Junge Gastronomen“, ist ein kulinarisches Potpourri talentierter Spitzenköche aus 15 Ländern, die Talent und Leidenschaft mit Gleichgesinnten teilen.

Einer, der es in diesen elitären Kreis geschafft hat, ist Uwe Machreich. Zusammen mit seiner Frau Veronika hat er mit Gespür und Leidenschaft aus einem alten Stall in Krumbach in der Buckligen Welt einen Gourmettempel mit drei Hauben gemacht. Und das, ohne seine Wurzeln zu vergessen. Gekocht wird vorwiegend, was aus der Gegend kommt, allerdings die Gourmet-Variante davon: Das Beef vom Tanzlbauern ums Eck, der Ziegenkäse vom Mandl oder das Bier aus der Privatbrauerei Schwarz – keine 5 Minuten entfernt.

Mit dieser Philosophie und der richtigen Würze hat es Uwe Machreich auch in den Kreis der insgesamt 34 JRE-Betriebe Österreichs geschafft. Dabei ist er in bester Gesellschaft – Ausnahmetalente, wie Hubert Wallner, Josef Floh von der gleichnamigen Gastwirtschaft, Christl und Andreas Döllerer oder Andreas Herbst von der Riederalm halten die rot-weiß-roten Fahnen im Kreise der Jeunes Restaurateurs hoch.