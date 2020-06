Chalet, Troadkasten und Luxus-Baumhaus: Schlafen in der Natur

Ein "Bett in da Wies'n" in der Buckligen Welt

Das Restaurant Triad, Feinschmecker-Adresse in Niederösterreich, bietet neben einem urigen Landhäuschen auch zwei Landurlaub-Doppelzimmer und – wie der Name „Bett in da Wies’n“ bereits verspricht – in Garten-Naturlage. Die Schmuckkästchen im Holzbaustil verfügen über Glasfronten, eine Terrasse und sind im modernen Landhausstil ausgestattet. Gastgeber und Spitzenkoch Uwe Machreich verwhnt kulinarisch im Triad, einem ehemaligen Stallgebäude. Weiters: eigene Golf-Driving-Range und ein Naturteich für Feste. www.triad-machreich.at