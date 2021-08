Leogang: Ein Bike-Refugium für jedes Können

Fahrtechniktraining für Kids

Der jüngste Spross mit sechs Jahren bekommt Fahrtechnikunterricht in der Bikeschule im Erlebniscenter an der Talstation der Asitzbahn – mit Protektoren, Rückenpanzer und Helm versteht sich. Die ältere Tochter dreht inzwischen ihre Runden auf dem neuen „World Champs Pumptrack“. Mit der 5.000 Quadratmeter großen, asphaltierten Wellenbahn ist dem Bikepark der nächste große Wurf gelungen. Ein ähnliches Angebot sucht in Europa seinesgleichen.

Während die Kids ihre Runden ziehen, können Matteo und seine Frau ihrer Leidenschaft nachgehen. Nach der Fahrt mit der Gondel samt Bikes auf den Asitz wagt sich der Vater auf den Hangman, einen anspruchsvollen Trail mit Wurzeln, Steinen und Steilkurven. Seine Frau bevorzugt die „flowige“, also leichter befahrbare Steinberg-Line. Bei der Mittelstation kommen ihre Wege wieder zusammen. „Zu Mittag sitzen wir alle wieder gemeinsam beim Kaiserschmarrn. Das liebe ich an diesem Gebiet“, sagt Matteo.