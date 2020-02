Was Kinderhotels jetzt auch für Erwachsene bieten

Familienurlaub: Das bedeutet in der Regel, es wird gemacht, was den Kindern Spaß macht. Das zehnte Mal in Folge einen Speed-Rekord auf der Wasserrutsche aufstellen, an der Kletterwand baumeln oder im Bällebad mit anderen Kindern rangeln. Die Eltern sind als Aufpasser und Bespaßer mit von der Partie. Wie sehr sie im Urlaub entspannen können haben sie sich lange nicht einmal selbst gefragt. Familienhotels offerierten jahrelang zwar sensationelle Angebote für die Kleinen, hatten auf die Erwachsenen aber auch vergessen. Ein elegantes Dinner war da oft schon der exklusivste aller Dienste.Heute sieht die Lage anders aus. Kinderhotels haben vor einigen Jahren erkannt, wie erfolgreich sie in Zeiten von Wellness-Hypes mit eigenen Spas für Erwachsene sein können. Endlich in der Sauna oder dem beheizten Pool etwas entspannen, nachdem die Kinder erschöpft ins Bett fallen oder sie von den mitgebrachten Großeltern gehütet werden.