Raufgehen, runterkommen: Wandern und Meditieren in Leogang-Saalfelden

Und während die Wanderschuhe in der Ecke des Zimmers trocknen, zeigt der Blick nach draußen, dass es doch noch aufreißt. Blitzblaues Loch inmitten grauer Wolken – Himmelsmalerei. Die bizarren Kalkfelsen der Steinberge werden in ein mythisch-bizarres Tiefrosa getaucht, die Grasberge wirken auf einmal surreal – knallgrün, mit Nuancen von Gelb, Gold und Orange. Wenig später wird am großen Holztisch gegessen, während drinnen der Kamin flackert und draußen die Natur mit dem Farbpinsel immer noch herumzaubert. Biologische Zutaten, Kräuter, Demeter-Weine, dezente Lounge-Musik als Tagesausklang. Geschlafen wird früh – und tief.

Am nächsten Morgen ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken, es duftet nach Wiese, eine Kuh muht. Sonst nichts. Die Klangschalenmeditation um 7.30 Uhr ist ein guter Moment, um zu schauen, was ist. Gedanken, die wie Wolken vorbeiziehen sollten, so die Yoga-Lehrerin. Hm, schwierig, so viele Wolken, und alle wollen irgendwas. Also doch lieber wieder losgehen – weil die Natur der beste Ort ist, um „bei sich“ zu landen. Saalfelden-Leogang ist eines der größten Wandergebiete Österreichs. Das Motto „Einfach wandern“ will zum Innehalten und Besinnen auf das Hier und Jetzt anregen. Etwa mit Waldschaukeln, in die sich Wanderer legen können, um in die Baumwipfel zu schauen und vielleicht neue Perspektiven zu entdecken.