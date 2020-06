Auf Tauchfühlung mit Seekühen an der Küste Floridas

Wie aus dem Nichts erscheint ein riesiger grauer Schatten neben dem Boot von Captain John Span und seinem Kollegen Ed. Es ist früh am Morgen und die beiden sind mit einer Gruppe Touristen in der Kings Bay an Floridas Golfküste unterwegs. Das Wesen im Wasser wirkt so breit wie lang, definitiv zu massig für einen Alligator. Begeistert zücken die Bootsinsassen ihre Fotoapparate. Luftblasen steigen an die Wasseroberfläche. Kurz darauf erscheint eine Knautschnase mit borstigen Tasthaaren: eine Rundschwanzseekuh, auch „Manati“ (engl. Manatee) genannt. Ein richtig dicker Brocken.

Als Christoph Kolumbus und seine Männer zum ersten Mal auf Manatis trafen, glaubten sie an Meerjungfrauen. Eine erstaunliche Annahme, wenn man bedenkt, dass die als gefährdet gelisteten Rundschwanzseekühe bis zu vier Meter lang und neunhundert Kilogramm schwer werden. Ihr Bestand ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Nach Angaben der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission gibt es im Bundesstaat über 5.700 Exemplare (Stand Februar 2019).