Samstags in St. Gilgen: Der schönste Wochenmarkt im Salzkammergut

S und SL, VB und L, auch Ws sind dabei. Die Anfangsbuchstaben der Autokennzeichen auf dem Parkplatz nahe der Zwölferhornbahn zeigen, dass in St. Gilgen derzeit die Einheimischen die große Rolle spielen. Keine Touristenbusse, keine asiatischen Menschengruppen. Nur jene, die hier wohnen, zweitwohnen oder aus dem Umland kommen. Und so gibt es jeden Samstagmorgen ab acht Uhr das gleiche, wunderbare Schauspiel. Die Besucher strömen zum St. Gilgener Wochenmarkt, für viele ein lieb gewordener Fixpunkt. Hier findet man alle Zutaten für die Kocherei am Wochenende, und ein paar Besonderheiten obendrein. Aber dazu später.

Dass der Wochenmarkt in St. Gilgen zur Institution geworden ist, hat mehrere Gründe. Zum einen hat vor fast zehn Jahren der letzte Lebensmittelhändler im Ortskern für immer seine Türen geschlossen. Nina Kronawettleitner, Inhaberin des Geschenk-, Woll- und Leinenladens mit Café (tolle Geschäftsmischung) und Michael Weiß vom Café Nannerl, haben damals mit viel Engagement die Gründung des Marktes vorangetrieben. Andere begeisterte Mitwirkende schlossen sich an, und so steht der Markt heute da: als Gemischtwaren-Meile mit Händlern aus der Region. Und es ist zum Glück tatsächlich so, dass die St. Gilgener – und die Menschen aus dem Umland – jede Woche hierher zum Einkaufen kommen. Auf einen Markt, und das ist wohl auch ein Erfolgsgeheimnis, der authentisch zum Ort und den Menschen passt.