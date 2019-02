Ein Bett im Kornfeld: Doppelzimmer kamen mit dem Kran

Wie man sich bettet, so liegt man. Und mit Aussicht auf die sanften Hügel der Buckligen Welt liegt man so gut, dass die Gäste davon gar nicht genug bekommen können. Wegen des Erfolgs wird das Projekt des „Wiener Alpen-Bettes“ weiter ausgebaut. Diese Woche wurden die neuen Doppelzimmer in Würfelform im Garten des 2-Hauben-Gourmettempels „ Triad“ in Krumbach in der Buckligen Welt mit dem Kran in die richtige Position gehoben.