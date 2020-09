Donaubrücken-Zufahrt: Gegner blockierten Mauthausner Straße

Ennsdorf. „Wenn die uns nicht erst ernst nehmen, dann werden wir uns hier eben öfter treffen müssen.“

Die Drohung, den Verkehr auf der Mauthausener Bundesstraße, B123, bei Ennsdorf (Bezirk Amstetten) noch öfter zu sperren war nur einer der rauen Töne, die Freitagnachmittag bei einer Protestkundgebung zu hören waren. Im Ort ist die Aufregung groß, weil das Land NÖ den gesamten Verkehr der künftigen zwei Mauthausener Donaubrücken aus und nach OÖ auf der B123-Umfahrung durch Ennsdorf Gemeindegebiet leiten möchte.

Neues Gutachten

Trotz nasskalten Wetters besetzten rund 70 Projektgegner, die zum Großteil aus der angrenzenden und am meisten betroffenen Ortschaft Windpassing stammten, einen Kreisverkehr auf der B123. Herbert Pühringer, der Sprecher der Bürgerplattform führte abermals zahlreiche Kritikpunkte am vom Land geplanten vierspurigen Ausbau der B123-Umfahrung an. Er zitierte auch die Kritik eines großen Bautransportunternehmers aus der Region und kündigte an, dass Wirtschaftstreibende ein eigenes verkehrstechnisches Gutachten zu den Landesplänen erstellen lassen werden.