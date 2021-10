„Kurz-Strategie“ der SPÖ gegen Mikl-Leitner

Gleichzeitig hat die SPÖ für die Landtagssitzung am 21. Oktober in St. Pölten eine Aktuelle Stunde beantragt, in der man ebenfalls Sebastian Kurz in den Mittelpunkt stellen wird. Der Titel: „KURZ mal aufgehetzt? Gestalten, statt aufhalten – Rechtsanspruch auf ganztägige Kinderbetreuung in Niederösterreich JETZT!“

In der Erklärung dazu heißt es von Christian Samwald, Klubobmann-Stellvertreter der SPÖ: „Die neuesten Veröffentlichungen der Chats zwischen Thomas Schmid und Sebastian Kurz zeigen, dass Kurz Bundesländer gesucht hat, um sie gegen das Vorhaben von Christian Kern und Reinhold Mitterlehner, eine Nachmittagsbetreuung mit Rechtsanspruch anzubieten, aufzuhetzen und es somit zu unterbinden.“ Man wolle Antworten, ob die Landes-VP damals an der Seite von Kurz agiert habe.

In der ÖVP will man vorerst noch nicht direkt in den Ringkampf steigen. Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner: „Wir lassen uns den Streit nicht nach Niederösterreich tragen und das Niveau nach unten ziehen. Die Landsleute wollen, dass gearbeitet, nicht gestritten wird.“ Die Kinderbetreuung sei in NÖ ausgebaut worden.

Er wird bei der Aktuellen Stunde auch als Redner ans Pult treten. Ob er dann auch noch so zurückhaltend ist, darf bezweifelt werden.