Wiener Neustädter Schüler sind Robotik-Weltmeister

Von Sarah Prankl

Um an den Pokal zu kommen, brauchte das Robotik-Team der HTL Wiener Neustadt vor allem eines: Fingerspitzengefühl. Kein Teilnehmer durfte sich den geringsten Fehler erlauben. Die Bemühungen zahlten sich aus, die Schüler-Gruppe namens „qbit“ konnte sich den WM-Titel in einer Disziplin holen und belegte den zweiten Platz in einer weiteren. Somit gehören sie zu den besten weltweit.

Insgesamt setzten sich die jungen Ingenieure gegen fünfzig Teams aus den USA, China und Australien durch und erreichten sogar den zweiten Platz im Gesamt-Ranking. Dafür reisten sie für fünf Tage nach Oklahoma (USA), um an verschiedenen Disziplinen teilzunehmen. Organisiert wird der Wettbewerb von Botball, einem Bildungsprogramm unter der Schirmherrschaft der Nasa. Seit 1998 wird der internationale Bewerb mit zugehöriger Konferenz jährlich ausgetragen, um die Entwicklung der Robotik und Digitalisierung an Schulen zu fördern.