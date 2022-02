Wieder Bankomat im Weinviertel von Unbekannten gesprengt

Die Serie der Bankomat-Coups in Niederösterreich geht weiter. Im Weinviertel ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Bankomat gesprengt worden. Ziel des Angriffs war eine Raiffeisenbank in Alberndorf im Pulkautal (Bezirk Hollabrunn). Unbekannte Täter entkamen laut Polizei nach dem Coup um 3.10 Uhr mit der Beute aus dem Geldautomaten.

Die Täter sollen laut Polizeisprecher Heinz Holub-Friedreich mit einem Kastenwagen in Richtung Tschechien geflüchtet sein. Alberndorf liegt direkt an der tschechischen Grenze. Durch die Sprengung entstand im Foyer des Geldinstituts erheblicher Sachschaden an dem Gebäude und auch an einem benachbarten Objekt. Die Tatort- und die Einbruchsgruppe des NÖ Landeskriminalamtes ermittelt.