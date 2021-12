Bankomatbande schlug in NÖ wieder zu: Drei Coups in einer Woche

Eine Zeit lang ist es ruhig gewesen, seit einigen Tagen stehen aber Bankomat-Coups in Ostösterreich wieder hoch im Kurs. Eine oder gleich mehrere Banden haben seit vergangenen Donnerstag im nördlichen Niederösterreich drei Mal in Bankinstituten zugeschlagen. Nachdem am Donnerstag in Kautzen im Bezirk Waidhofen a.d. Thaya in den frühen Morgenstunden der Bankomat eines Geldinstituts gesprengt wurde, kam es am Wochenende in Hadres und in Unterretzbach im Bezirk Hollabrunn zu zwei weiteren Anschlägen.

Vermutlich drei Täter sind nach Polizeiangaben in Kautzen am Werk gewesen. Sie hatten den Bankomat vermutlich mit Hilfe eines eingeleiteten Gasgemisches gesprengt und sind anschließend mit den stählernen Geldkassetten aus dem Gerät entkommen. Wie hoch der Betrag ist, war vorerst nicht bekannt. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

Videomaterial

Am Freitag ging die Einbruchsserie weiter. Zunächst wurde ein Bankomat in Hadres vermutlich mit hochmodernen Schweißgeräten professionell aufgeschnitten. Auch dieses Mal machten die Kriminellen fette Beute. Sie konnten mit dem Geld aus dem Automaten entkommen.

In der Nacht auf Samstag versuchte es eine Bande erneut im Bezirk Hollabrunn. Dieses Mal war ein Geldautomat in Unterretzbach das Ziel der Gangster. Dabei lief es aber für die Bankomatknacker weniger glatt als sonst. Wie es bei der Polizei heißt, scheiterte der Coup. Die Panzerknacker mussten ohne Beute die Flucht antreten.

Derzeit werden von Tatort- und Einbruchs-Spezialisten des nö. Landeskriminalamtes die Spuren an den Tatorten ausgewertet und das Videomaterial aus den Überwachungskameras gesichtet.